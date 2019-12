Aantal verkochte huizen flink gedaald

Het aantal verkochte woningen in de eerste maand van 2004 flink gedaald. Volgens cijfers van het Kadaster wisselden in januari 10.326 huizen van eigenaar. Dat is ruim 12% minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Traditiegetrouw is het eerste kwartaal altijd een slappe maand op de huizenmarkt. Gedurende het jaar stijgt het aantal verkochte woningen dan gestaag, zo laten 2002 en 2003 zien.

De flinke daling van de huizenkoop in januari kan mede het gevolg zijn van de sterke stijging eind 2003. Toen zijn meer dan 57.000 woningen verkocht. Deze stijging is deels te verklaren door de beperking van de hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2004. Om toch nog te kunnen profiteren van de oude regeling, hebben veel huiseigenaren, die toch al verhuisplannen hadden, hun woning voor die datum verkocht.

De beperking van de hypotheekrenteaftrek heeft ook een prijsopdrijvend effect gehad: in december vorig jaar kostte een koopwoning gemiddeld 211.000 euro. Inmiddels is dat gemiddelde in januari weer gedaald naar 205.000 euro, maar dat is wel 1000 euro meer (+2,8%) dan in januari 2003.

De komende twee jaar is er planologisch gezien voldoende ruimte in Nederland om nieuwe huizen te bouwen, aldus minister Dekker van VROM afgelopen vrijdag (20 februari 2004). Wat de mogelijkheden vanaf 2005 zijn, is echter nog onduidelijk, omdat bij veel provincies het inzicht in ruimte voor nieuwbouw in de bestemmingsplannen “onvolledig” is.