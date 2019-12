Vrouwen vaker pensioenachterstand

Vrouwen hebben twee maal zoveel kans op een pensioen-achterstand dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Loonwijzer.nl.

Van de 1359 ondervraagden ouder dan 45 jaar, verwacht een op de tien mannen alleen van AOW te moeten rondkomen; bij vrouwen is dat een op de vijf. Ruim de helft van de mannen denkt straks voldoende pensioen te hebben (AOW, bedrijfspensioen, onroerend goed, koopsompolissen e.d.). Bij de vrouwen is dat slechts een kwart.

Vrouwelijke werknemers in grote bedrijven hebben vanwege een veelal verplicht pensioenfonds de grootste kans op een goed verzorgde oude dag. Ook het opleidingsniveau en de werkervaring beïnvloeden het inkomen en dus de pensioenverwachting.

Alleenstaande werkende vrouwen zijn duidelijk negatiever in hun pensioenverwachting. En ook al dan niet tijdelijk in deeltijd werken of tijdelijk stoppen zorgt voor een achterstand in de pensioenopbouw.

Op de site van Loonwijzer.nl is een uitgebreid persbericht te vinden.

Meer informatie over vrouwen en pensioen is te vinden op de site VrouwEnPensioen.nl.