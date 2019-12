Verzekeraars willen strengere aanpak fraude

Verzekeraars willen een strengere aanpak van verzekeringsfraude. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen geven gehoor aan de oproep van het Verbond van Verzekeraars hun fraudegevallen centraal te melden. Vorig jaar werden in totaal 1466 gevallen van verzekeringsfraude gemeld, een stijging van 77%, zo blijkt uit cijfers van het Verbond.

De stijging is niet zo zeer het gevolg van meer verzekeringsfraude als wel van het besef van verzekeraars dat door het melden van fraudegevallen bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf structureel actie kan worden ondernomen tegen de fraudeurs.

In 2003 zijn in totaal 1.466 fraudezaken gemeld, waarvan 1261 zaken eenvoudig (86%), 178 middelzwaar (12%) en 27 zwaar (2%). De meeste meldingen werden gedaan in de brand- en motorrijtuigenbranche: beide genereren maar liefst 22% van het totaal aantal meldingen.

Een opvallende stijging deed zich voor in de ziektekosten- en de reisbranche. De forse toename in de ziektekostenbranche schrijft het Verbond toe aan controle bij ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. Ook in de reisbranche wordt momenteel in samenwerking met het Openbaar Ministerie veel strenger gecontroleerd.