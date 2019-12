Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil per 1 januari 2005 een no-claimregeling voor ziekenfondsverzekerden introduceren. Daartoe gaat de nominale premie ongeveer 5,25 euro per maand omhoog. Wie geen of weinig zorgkosten maakt, krijgt dan aan het eind van het jaar maximaal 250 euro terug.

De minister wil met zijn plan verzekerden bewust maken van de kosten van de gezondheidszorg. Kosten voor kinderen onder de 18 jaar, kraamhulp en verloskundige hulp gaan niet onder de no-claim vallen.

Particulier verzekerden met een standaard pakketpolis krijgen vanaf 1 januari 2005 een hoger eigen risico van 250 euro. Zij moeten eenzelfde stimulans krijgen, vindt het kabinet.

De Tweede Kamer moet zich nog over de nieuwe regeling beraden.