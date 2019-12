Toezicht AFM verder uitgebreid

Het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de financiële dienstverlening wordt verder uitgebreid. Dat heeft het kabinet besloten.

Het is onder meer de bedoeling om de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners ten opzichte van hun klanten vast te leggen. Bij aanschaf van een verzekering of hypotheek moeten consumenten zo een beter beeld van de risico’s kunnen krijgen. Behalve banken en verzekeraars gaan ook bemiddelaars vallen onder de nieuwe wet Financiële Dienstverlening, die op 26 maart is goedgekeurd door het kabinet. Het wetsontwerp moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

Bovendien gaan per 1 januari de accountants onder het toezicht van de AFM vallen. Met een reeks wettelijke kwaliteitseisen wil het kabinet zo positie en onafhankelijkheid van accountantskantoren versterken. Voor het toezicht wordt een apart tuchtcollege opgezet: de accountantskamer.