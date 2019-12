Belasting anders voor koppels met Frans huis

Nederlanders met een samenlevingscontract en getrouwde homo-paren met een tweede huis in Frankrijk moeten na de dood van de partner rekenen op flinke financiële tegenslag. De Franse wet erkent het Nederlandse samenlevingcontract, het geregistreerd partnerschap, maar ook het homohuwelijk niet.

Bij overlijden wordt de achterblijvende partner daardoor als ‘vreemde’ gezien en geldt voor hem of haar het een successiebelastingtarief van 60 procent, zo meldt NRC Handelsblad 27 maart in een achtergrondartikel. Volgens schattingen hebben ongeveer 30.000 mensen met deze kwestie te maken.

Franse samenwonenden met een officieel Frans contract (PACS) betalen slechts 20 procent successierecht. Via (illegale) omwegen is het voor Nederlandse samenwonende koppels mogelijk ook een Frans samenlevingscontract te krijgen (circa 550 euro). Voor getrouwde homo-stellen is die weg weer veel moeilijker te bewandelen.

Nederland en Frankrijk onderhandelen al tien jaar over een verdrag waarmee dubbele heffing van successiebelasting wordt voorkomen en samenlevingsvormen worden gelijkgesteld. Met landen als Zwitserland en Oostenrijk bestaat zo’n verdrag wel.

Naast Frankrijk kent ook België andere successie- en erfrechtregels die voor Nederlandse huizenbezitters gevolgen kunnen hebben. Meer informatie hierover is te krijgen bij de Belastingdienst.