Belastingtips

Toeslag minderjarig kind

Stel u bent gescheiden of woont niet meer duurzaam samen. U kunt dan niet meer kiezen voor het fiscaal partnerschap. Wie heeft er dan recht op een kindertoeslag van €2571 op het heffingvrije vermogen in box 3? De staatssecretaris heeft aangegeven dat als beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen, ze beiden recht hebben op de kindertoeslag.

Opmerkelijk is dat de staatssecretaris dit recht aan beide ouders ook geeft als ze nog wel kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap, maar dit niet doen.

Griffierechten

De overheid heeft de griffierechten in belastingzaken maar weer eens verhoogd. Als uw bezwaarschrift door de fiscus is afgewezen en u gaat in beroep bij het gerechtshof betaalt u sinds februari 2004 voor de meeste belastingen dit jaar geen 31 euro meer maar 37 euro. Wilt u daarna nog naar de Hoge Raad dan bent u voor de meeste belastingen geen €87 maar €102 kwijt.

Kamerverhuur en hypotheekaftrek

Wanneer u kamers verhuurt, blijft de hypotheekaftrek bestaan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het verhuurde gedeelte is niet tijdelijk ter beschikking gesteld aan derden;

De verhuur brengt bruto niet meer op dan maximaal 3595 euro per jaar;

Het verhuurde gedeelte is een deel van uw eigen hoofdverblijf en geen zelfstandige woning met eigen wc, badkamer en keuken;

U en uw huurder staan gedurende de gehele huurperiode ingeschreven op het adres van de woning.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, hoort het verhuurde deel tot uw eigen woning. Voor zowel het eigen gedeelte als het verhuurde deel gelden alle bestaande regels, zoals omtrent het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek.