Stijging waterschaps- en verontreiningsheffing

Waterschappen verwachten dit jaar 1,9 miljard euro aan heffingen te ontvangen. Deze stijging van 7% is de grootste in tien jaar. De waterschappen dragen onder meer zorg voor het waterpeil en het onderhoud van de dijken.

De verontreinigingsheffing stijgt in 2004 met ruim 6%, wat neerkomt op een bedrag van 1,1 miljard euro aan inkomsten. Huishoudens betalen naar verhouding een steeds groter deel van de verontreinigingsheffing omdat bedrijven steeds meer maatregelen nemen om geen afvalwater te hoeven lozen.

Het bedrag per vervuilingseenheid varieert. In Noord-Nederland moet €56 worden betaald, in Zuid-Nederland gemiddeld €43. De verschillen zijn het gevolg van de lagere bevolkingsdichtheid in het noorden en het feit dat daar recent grotere investeringen voor de waterzuivering zijn gedaan.