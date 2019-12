Helft meer hypotheken met hypotheekgarantie

In het eerste kwartaal van 2004 hebben 18.362 huishoudens een hypotheek afgesloten met een hypotheekgarantie. In vergelijking tot dezelfde periode in 2003 is dat een stijging van 50%.

Volgens de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgeeft, is er een groeiende behoefte naar zekerheid. Het stijgende aantal huishoudens met betalingsachterstanden en het aantal gedwongen huizenverkopen met verlies geven dat ook aan.

Met een NHG verzekert de huizenbezitter zich ervan dat bij een eventuele gedwongen verkoop van de woning de WEW de eventuele restschuld aan de bank betaalt. (Deze schuld moet niet verwijtbaar (door fraude) zijn ontstaan). Daarnaast profiteert de huizenbezitter van een lagere hypotheekrente. Een NHG is in 2004 mogelijk voor leningen tot 230.000 euro.