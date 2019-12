Belastingdienst achterhaalt miljard aan zwart geld

De operatie van de Belastingdienst om achterstallig belastinggeld in het buitenland op te sporen, is zeer lucratief gebleken. In anderhalf jaar is ongeveer een miljard euro aan zwart vermogen achterhaald. Over het bedrag zijn inmiddels voor 250 miljoen euro aan aanslagen opgelegd.

Het succes is vooral het gevolg van het uitwisselen van gegevens met andere belastingdiensten in de EU. Nederlanders die hun vermogen in het buitenland onderbrachten om de fiscus te ontlopen, liepen zo sneller tegen de lamp. Belastingplichtigen die eerder vrijwillig hun buitenlandse tegoeden opbiechtten, krijgen wel een aanslag maar geen boete.

Het tot nu toe achterhaalde zwarte geld is vooral afkomstig uit Belgiƫ, Luxemburg en Frankrijk. Door een intensievere samenwerking met andere EU-landen hoopt de Belastingdienst nog meer verborgen vermogen op te sporen.