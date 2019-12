Sociaal-ethisch beleggen goedgekeurd

Het ASN Novib Fonds, het Oikocredit Nederland Fonds en Triodos Fair Share Fund kunnen eindelijk de status van sociaal-ethisch fonds aanvragen. De verwachting is dat ze die goedkeuring dit jaar ook krijgen.

Deze fondsen investeren in duurzame sociale en economische ondernemingen in ontwikkelingslanden. De Europese Commissie heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 de fiscale regeling goedgekeurd.

Uw belastingvoordeel ten opzichte van andere beleggingen is 2,5%: 1,2% vrijstelling in box 3 (tot maximaal €51.390) en 1,3% heffingskorting over het gemiddelde van het vrijgestelde bedrag per 1 januari en 31 december. Stel u belegt €20.000, dan kunt u een voordeel hebben van €500 (2,5% van € 20.000).

Ga zelf na of het rendement inclusief het belastingvoordeel opweegt tegen het rendement van ‘gewoon’ beleggen.