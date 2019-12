Aantal huishoudens met incassoproblemen verdubbeld

Het aantal huishoudens dat te maken krijgt met een incassobureau of deurwaarder is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Interview-NSS in opdracht van de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN).

Had in 2003 16% van de ondervraagde huishoudens te maken met betalingsproblemen, dit jaar is dat percentage gestegen tot 28%. Als reden wordt ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen als oorzaak van de incassoproblemen aangevoerd.

De GGN verwacht dat de betalingsproblemen alleen maar groter zullen worden, omdat de ondervraagden hun uitgavenpatroon – ondanks de slechtere situatie – nauwelijks hebben aangepast. Procentueel gezien wordt er ongeveer evenveel besteed, gespaard, op krediet gekocht en geleend als een jaar geleden.