Nederlandse pensioendruk van AOW relatief laag

De druk van overheidspensioenen op de werkende bevolking is in Nederland vergeleken met de andere 24 EU-landen relatief laag. Dat blijkt uit een analyse van financieel adviesbureau AON Consulting.

Voor elke pensioengerechtigde telt Nederland 3,68 werkenden. Daarmee bezet ons land de derde plaats achter Luxemburg (4,4) en Ierland (3,89). Slowakije staat onderaan de lijst met een ratio van 1,59. Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie, telt 2,41 werkenden per pensioengerechtigde en bevindt zich daarmee in de middenmoot.

Alle 25 EU-landen kennen een overheidspensioen als de AOW. De financiering van deze staatspensioenen is in alle gevallen gebaseerd om het omslagstelsel. De pensioenuitkeringen worden daarbij bekostigd door het werkende deel van de bevolking. Wel zijn er verschillen in de regelingen.

Behalve het aantal werklozen (in Polen 25% van de beroepsbevolking tegen 6,6% nu in Nederland) beïnvloedt ook het aantal gepensioneerden de pensioendruk. Hoewel het Nederland relatief gezien nu nog goed gaat, zal het door de toenemende vergrijzing allemaal minder worden . Ook de andere EU-landen wacht een versobering van de staatspensioenen, stelt AON.