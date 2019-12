Aantal onverzekerde weggebruikers neemt weer toe

Het aantal automobilisten en motorrijders dat onverzekerd rondrijdt, neemt voor het eerst in jaren weer toe. Dat meldt het Waarborgfonds Motorverkeer in haar jaarverslag.

Het fonds schat dat zo’n momenteel 100.000 automobilisten en motorrijders niet beschikken over een verplichte WA-verzekering. In 2003 veroorzaakten zij voor zeker 8,5 miljoen euro aan schade.

Het Waarborgfonds Motorverkeer kan een schadevergoeding uitkeren als de dader is doorgereden of onverzekerd is en de gedupeerde de schade niet bij een verzekeringsmaatschappij kan verhalen.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door de autoverzekerings- maatschappijen die dit doorberekenen in hun premies. Om het aantal onverzekerden terug te dringen, pleit het fonds ervoor naar Zweeds voorbeeld de kentekengegevens te koppelen aan de verzekeringsbestanden.

Ook het aantal weggebruikers dat doorrijdt na het veroorzaken van schade, is in 2003 gestegen. Kwamen in 2002 nog 56.818 van dergelijke schadeclaims binnen; vorig jaar was dat aantal gestegen tot 58.125.

Op de site van het Waarborgfonds vindt u wanneer en hoe u een schadeclaim kunt indienen.