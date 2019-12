Postbank komt klanten Meerwaardehypotheek tegemoet

De Postbank komt gedupeerden met een Meerwaardehypotheek tegemoet. Met deze hypotheekvorm brengen klanten eigen geld in, dat op een beleggingsrekening wordt gestort. Het rendement wordt gebruikt om de maandlasten te verlagen (aanvullingsdeel) . Door de forse koersdalingen op de aandelen- en valutamarkten van de afgelopen jaren, bleek het rendement veel lager dan was voorgespiegeld. In sommige gevallen was het rendement zelfs negatief, wat mensen in financiƫle moeilijkheden bracht.

De Postbank biedt de gedupeerden nu twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat klanten niet hoeven bij te betalen als het geld op de beleggingsrekening op is voordat 2/3 van de looptijd van de hypotheek is verstreken. Daarna dient wel betaald te worden.

De tweede mogelijkheid is dat klanten nu 30% van het aanvullingsdeel zelf gaan betalen. De Postbank garandeert dat er niet bijbetaald hoeft te worden, ook al levert de beleggingsrekening te weinig op om de overige 70% te dekken. Uiterlijk 30 april moeten gedupeerden kenbaar maken voor welke oplossing ze kiezen.

Naar verwachting zullen de meeste gedupeerden voor de eerste optie. De Consumentenbond heeft er bij de Postbank op aangedrongen, klanten tijdig te wijzen op datum waarop weer bijbetaald moet worden.