Recessie vergroot druk op rechter

Het aantal rechtszaken in Nederland is vorig jaar met 15 procent gestegen naar een recordhoogte van 1,6 miljoen zaken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak. Belangrijke oorzaak van de explosieve stijging is de economische recessie.

Zo steeg het aantal incassozaken met 27 procent en het aantal ontslagzaken met 15 procent. Daarnaast steeg het aantal uitgesproken faillissementen en uitstellen van betaling met 25 procent naar ruim tienduizend.

Alle zaken die in 2003 zijn aangebracht zijn ook behandeld. In de jaren daarvoor kon de rechtspraak de toestroom niet aan. Door het aannemen van extra rechters (+17% in de laatste twee jaar) en ambtenaren is de achterstand in de behandeling van zaken niet verder toegenomen. Wel waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak dat de werkdruk zo is toegenomen dat een productie zoals over 2003 is behaald, niet elk jaar verwacht mag worden.