Particuliere beleggers klagen vaker

Bij de Stichting DSI (Klachtencommissie Effecten) zijn in 2003 veel meer klachten binnengekomen over banken en vermogensbeheerders. Dat staat in het jaarverslag van de stichting over 2003.

Het aantal klachten over aandelenlease steeg van 115 in 2002 naar ruim 1500 in 2003. Ook het aantal ‘reguliere’ klachten van particulieren steeg fors. Zij dienden 737 klachten in, een stijging van 62%.

Omdat de zaken over aandelenlease zoveel tijd kostten, daalde het aantal uitspraken van de geschillencommissie van 230 naar 207.

Het jaarverslag is via de DSI-site in PDF te downloaden.