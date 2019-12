Belastingtips

Per 2005 afschaffing OZB voor gebruikers

Volgend jaar zal de onroerend zaakbelasting (OZB) voor gebruikers verdwijnen. Dat betekent dat alle eigenaren en huurders deze belasting niet meer hoeven te betalen. Huurders zijn dan helemaal van belasting op de woning af. Eigenaren zullen nog wel de OZB-belasting voor eigenaren moeten betalen. De gemeenten zijn de dupe. U loopt dus de kans dat zij op een andere manier aan hun geld proberen te komen.

Zeer hoog of laag tarief over erfenis?

Kees en Toine hebben een jarenlange relatie, maar hebben elk een eigen woning op steenworp afstand van elkaar. In verband met de gelovige milieus waaruit ze afkomstig zijn en ook vanwege hun eigen schroom durven ze geen geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Dan overlijdt Kees. Hij heeft Toine in zijn testament aangewezen als zijn enige erfgenaam. Toine erft ruim €500.000. De inspecteur belast de erfenis volgens de hoogste tarieven van groep 3 van de Successiewet (41-63%). Toine wil dat het tarief voor gehuwden en samenwonenden van groep 1 (5-27%) wordt toegepast.

De zaak komt voor de rechter. Die oordeelt dat Kees en Toine niet getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Dan kunnen ze alleen nog in groep 1 vallen als ze tenminste vijf jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gehad.

Aangezien er geen gezamenlijk hoofdverblijf aanwezig was en er ook geen situatie aanwezig was dat ze buiten hun wil niet konden samenwonen, vallen Kees en Toine inderdaad terecht in groep 3. Het feit dat ze geen partnerschap durfden aan te gaan doet aan dit alles niet af. De inspecteur krijgt gelijk.

Voorlopige teruggaaf ziektekosten

Heeft u voor 2004 een voorlopige teruggaaf wegens ziektekosten gekregen? Was die teruggaaf ook gebaseerd op de zogenaamde vermenigvuldigingsfactoren (als u in eerdere jaren ook ziektekosten heeft gehad)? Ga dan nog eens goed na of u niet teveel aan de fiscus heeft gevraagd omdat de wet per 2004 ingrijpend is gewijzigd.

De vermenigvuldigingsfactoren van 2003 bestaan niet meer; ervoor in de plaats is een regeling voor specifieke ziektekosten gekomen. Als u teveel heeft gevraagd laat uw voorlopige teruggaaf dan aanpassen, anders moet u volgend jaar ineens flink terugbetalen.