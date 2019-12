Niet zo tof op de pof

Een kwart van de mensen met een persoonlijke lening of doorlopend krediet is min of meer ontevreden over de geldschieter. Zij geven hem een 6 of lager als rapportcijfer. Ruim een kwart van de geldleners twijfelt of zij opnieuw in zee zou gaan met dezelfde kredietverlener. Alle geldleners samen geven hun geldschieter gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 330.000 huishoudens.

De geldleners zijn vooral ontevreden over verkeerde of gebrekkige voorlichting, niet nagekomen afspraken en een hoge rente of hoge maandelijkse lasten. Een kleiner deel beklaagt zich over het dienstbetoon. Tevreden klanten roemen vooral de service, klantvriendelijkheid en flexibiliteit van hun kredietverlener.