Convenant voor keuze-informatie in de zorg

Vandaag heeft de Consumentenbond samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie een convenant ondertekend met het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ).

In het convenant staat dat er duidelijke keuze-informatie over de zorg beschikbaar moet komen voor consumenten. Er worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over prestaties van zorgverzekeraars, ervaringen van verzekerden en het uitvoeren van onderzoek.

Om de positie van de consument in het nieuwe zorgstelsel te versterken moet ook de koppelverkoop van basisverzekering en aanvullende verzekering verboden worden, stellen wij. Door de koppelverkoop worden consumenten nu belemmerd bij het overstappen naar een andere verzekering.

Een sterke toezichthouder die toeziet op het gedrag van zorgverzekeraars ten opzichte van consumenten is eveneens belangrijk. Deze moet daadkrachtig kunnen optreden bij oneerlijke handelspraktijken tegen consumenten. Denk hierbij aan risicoselectie op het basispakket of misleidende informatie.

Wij werken al een tijd aan het ontwikkelen van een report card over zorgverzekeraars. Deze report card bevat informatie over het acceptatiebeleid van zorgverzekeraars, hun zorginkoop en de klachtafhandeling. Dit project, waaraan CTZ ook heeft meegewerkt, moet eind 2004 klaar zijn.