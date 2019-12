Kritiek Rekenkamer op toezichthouder AFM

De AFM, de belangrijkste toezichthouder op de financiƫle markten, treedt niet actief genoeg op. De kans dat beleggers die met voorkennis handelen of op ander wijze de wet overtreden gestraft worden is te klein. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport.

Volgens de Rekenkamer zou de AFM meer onaangekondigde controles moeten uitvoeren bij beursgenoteerde bedrijven en andere betrokkenen. Ook moet de toezichthouder Nederlandse bedrijven die op buitenlandse beurzen opereren, in de gaten gaan houden.

Tevens zijn de openbare registers, waarin beurstransacties vermeld staan, niet goed op orde. Meldingen worden niet of te laat gedaan, zonder dat daar een boete tegenover staat.

De sanctiemogelijkheden van de AFM zijn echter beperkt. Zo mag de toezichthouder geen namen noemen van mensen of bedrijven die overtredingen begaan. De toezichthouder mag consumenten slechts in algemene termen waarschuwen voor producten en constructies die niet deugen.

Het volledige rapport (in PDF) is te vinden op de site van de Algemene Rekenkamer.