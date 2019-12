Wijziging belasting voor mensen met kinderen

In 2005 en 2006 krijgen gezinnen met een inkomen tot €26.000 een hogere kinderkorting. Dat heeft het kabinet besloten. In plaats van de huidige vier verschillende heffingskortingen komt er in 2006 één heffingskorting.

Gezinnen met een inkomen tot €26.000 per jaar krijgen een belastingkorting van €780. Voor gezinnen met één of twee kinderen is dat €123 meer dan nu, voor gezinnen met meer kinderen bedraagt de korting €59 euro. Met een jaarinkomen tussen de €26.000 en €45.500 is er nog wel een belastingkorting, maar die neemt af naarmate het inkomen hoger is. Boven de €45.500 komen gezinnen niet meer in aanmerking voor de kinderkorting, wat neerkomt op een achteruitgang van maximaal €110.

Het kabinet wil overigens niet ook de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken.