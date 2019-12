Sparen via de baas fors afgenomen

Vanwege nieuwe wetgeving is het bedrijfssparen in 2003 fors teruggelopen. Dat meldt het CBS in een rapport.

Spaarden Nederlandse werknemers in 2002 nog 2,2 miljard euro via hun baas, in 2003 was dat nog maar 1,3 miljard euro.

Met ingang van 2003 is het maximale bedrag dat jaarlijks via bedrijfssparen opzij mag worden gezet verlaagd. Ook zijn pemiespaarregelingen en winstdelingen vervallen en is alleen de spaarloonregeling nu nog over.