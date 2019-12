Kabinet akkoord met nieuwe levensloopregeling

Voor VUT-regelingen, en prepensioen dat niet via kapitaaldekking is gefinancierd, komt tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2011 een heffing van 26% over de werkgeversbijdrage. In deze periode mag de werknemer zijn premies nog voor de helft van zijn belastbaar inkomen aftrekken. De uitkeringen worden belast.