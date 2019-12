Opsporing illegale effectenverkoop geen succes

Het ministerie van Justitie en de Autoriteit Financiële Diensten (AFM) slagen er nauwelijks in illegale aanbieders van effecten aan te pakken. Onderzoeken duren te lang en fraudeurs weten via mazen in de wet aan vervolging te ontkomen. Dat stelt het Financieel Expertise Centrum (FEC) in een rapport na anderhalf jaar onderzoek.

Volgens het rapport bedroeg de fraude in de periode 2000-2003 zeker enkele honderden miljoen euro’s. De illegale effectenverkopers bedienen zich vaak via de telefoon van agressieve verkoopmethoden om zo aandelen, opties en futures aan consumenten te slijten. Het FEC pleit voor een wetswijziging zodat fraudeurs sneller en effectiever kunnen worden opgespoord.

Het FEC is bijna vijf jaar actief en is een samenwerkingsverband van onder andere het Korps Landelijke Politiediensten, de Nederlandse Bank, de AFM, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).