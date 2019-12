Steeds meer dikke kinderen

In de laatste 20 jaar is in Nederland het aantal kinderen met overgewicht van 4% naar 10% gestegen. Wie als kind te zwaar is, is dat zeer waarschijnlijk ook als volwassene.

Toch blijft het aantal kinderen met overgewicht schrikbarend groeien. Te dikke kinderen hebben een vergroot risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsproblemen. Daarnaast zijn dikke kinderen vaak het mikpunt van pesterijen.

Net als bij volwassenen worden kinderen te dik doordat zij meer energie innemen dan dat zij besteden. Meer bewegen en minder eten dus. En gezonder eten: ouderwetse voedingsmiddelen als brood en aardappelen zijn vervangen door snacks als patat en candybars.