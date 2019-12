Rabobank verduidelijkt overeenkomst elektronische

Naar aanleiding van klachten bij ons Adviescentrum Geld heeft de Consumentenbond de Rabobank om uitleg gevraagd over een aantal artikelen in de nieuwe Mantelovereenkomst Elektronische Diensten. Hieronder volgt in het kort de uitleg die de Rabobank heeft gegeven. Leden kunnen voor een nadere toelichting bellen met Adviescentrum Geld.



Consumenten belden met de vraag of ze wel akkoord konden gaan met deze overeenkomst of wilden dat niet. Er leek in te staan dat de consument alleen al door het gebruik van een bestaande of nieuwe elektronische dienst zich akkoord verklaarde met de voorwaarden. Ook staat in de overeenkomst dat de Rabobank in de toekomst kosten in rekening kan brengen en dat de klant de bank volmacht geeft deze kosten van hun rekening af te schrijven. Consumenten gaven ons aan moeite te hebben met deze voorwaarden.



De Rabobank heeft toegelicht hoe deze voorwaarden uitgelegd moeten worden. Ze heeft toegezegd dat consumenten niet geconfronteerd zullen worden met kosten zonder hierover vooraf (elektronisch) te zijn geïnformeerd. Wie het niet eens is met de kosten kan vervolgens de overeenkomst opzeggen. Ook heeft de Rabobank aangegeven consumenten geen nieuwe diensten of producten in de maag te splitsen, zonder expliciete toestemming, bijvoorbeeld door een elektronische handtekening.



Bij wijziging van voorwaarden van bestaande producten kan het wel zo zijn dat de consument door het gebruik ervan hiermee instemt. In de gedragscode van de Rabobank staat overigens dat de negatieve optie, wie zwijgt stemt toe, niet wordt gebruikt in offertes of aanbiedingen, tenzij dit in het nadrukkelijk belang van de klant is of als het om kleine bedragen gaat.