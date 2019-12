Belastingtips

Parkeerbelasting en ziekte

Janine wil het lesrooster van haar school ophalen en overnacht daarvoor elders. Ze parkeert haar auto op een betaald parkerenplaats. Ze voldoet de parkeerbelasting van ’s-middags 17.00 uur tot 10.00 uur de volgende ochtend (dan is ze van plan te vertrekken). Diezelfde nacht krijgt ze hevige keelontsteking en hoge koorts (angina). Haar ouders moeten haar ophalen. Om 10.21 uur heeft een parkeerwachter een boetebriefje bij haar auto gelegd. Janine baalt hier vreselijk van en gaat tegen de naheffingsaanslag in beroep. En zie, de rechter heeft begrip voor haar situatie. Gezien de uitzonderlijke en buitengewone omstandigheden van dit geval kan een strikte naleving van de parkeerbelasting niet van Janine worden geëist. De rechter vernietigt de aanslag (hof Arnhem, 18-5-2004, nr. 03/01829)

Storting op onjuist rekeningnummer

Amalia is in 1996 bij haar man weggegaan. Haar huwelijk is in 1998 ontbonden. Op haar aangiftebiljet over 1998 stond het nummer van hun en/of-rekening gedrukt. Zij heeft echter daarop een ander rekeningnummer vermeld voor een eventuele teruggaaf. Desondanks heeft de Belastingdienst een voorlopige teruggaaf van €1800 op de en/of-rekening gestort.

Nadat Amalia een klacht indiende bij de fiscus kreeg ze de €1800 alsnog op haar nieuwe rekening gestort. Maar later bij de afhandeling van de definitieve aanslag over 1998 en de voorlopige teruggaaf over 1999 werd dit bedrag verrekend met nieuwe teruggaven waar ze recht op had. De fiscus vond dat Amalia door de twee teruggaven onterecht verrijkt was.

Amalia diende hierover een klacht in bij de nationale ombudsman. Die stelde dat Amalia duidelijk had aangegeven op welk rekeningnummer de belastingdienst het geld moest storten. Dat de rekening waar de dienst het geld eerst op had gestort een en/of-rekening was, is niet voldoende om aan te nemen dat Amalia extra verrijkt was.

Er is niet gebleken dat Amalia daar nog rechten op kon doen gelden ten tijde van de storting. Toch wordt Amalia’s klacht afgewezen. De ex-echtgenoot van Amalia kon, zo bleek de ombudsman, niet zelfstandig over de en/of-rekening beschikken, zodat Amalia er blijkbaar toch wat mee kon doen (nationale ombudsman 10-5-2004, nr. 2004/165)

Opvangkosten

Kinderen kosten geld en soms krijgt u daarvan iets terug. Vanaf 1 januari 2005 zal de nieuwe Wet Kinderopvang ingaan. Van de rijksoverheid krijgt u dan maximaal 1/3 deel van de kinderopvangkosten vergoed. Als beide ouders werken kunnen de werkgevers de kosten(1/3 deel) delen. De maximale bijdrage bedraagt 1/3 deel. De rest betaalt u zelf.

De hoogte van de vergoeding van de overheid hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen. Als u de tegemoetkoming direct vanaf 1 januari 2005 wilt ontvangen moet het aanvraagformulier vóór 30 november bij de Belastingdienst binnen zijn. Vanaf 15 september kunt is een aanvraagprogramma te downloaden via www.belastingdienst.nl. Meer informatie vindt u op www.wetkinderopvang.nl

Werkgeversbijdrage

Informeer bij uw werkgever nu al naar de hoogte van de werkgeversbijdrage in 2005 en vraag aan de kinderopvang een offerte van de kosten. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen van het belastingformulier.