Maatschappelijk verantwoord witgoed

Witgoedapparaten worden maar een paar keer in een mensenleven aangeschaft. De meeste witgoedapparaten worden door startende huishoudens gekocht. Pas als de apparaten zijn versleten, worden ze vervangen. De levensduur is vaak 8-10 jaar. Wasmachines en koelkasten zijn in ongeveer elk huishouden te vinden. Apparaten die voorheen als ‘luxe-artikelen’ werden aangeduid (wasdrogers, afwasmachines en vriezers) worden ook steeds meer onmisbaar.

Om u een idee te geven: in 2003 zijn er 600.000 koelkasten verkocht, en evenveel wasmachines. 330.000 Huishoudens schaften een nieuwe wasdroger of afwasmachine aan, terwijl er 220.000 vriezers zijn verkocht. 90% van de verkochte koelkasten, wasmachines en vaatwassers zijn voorzien van een A-label. Bedrijven moeten hun producten voorzien van een energieklasse. Deze klasse loopt van A tot en met F, waarbij A de meest energiezuinige is. Wasdrogers met een A-label worden niet zo goed verkocht omdat ze erg duur in aanschaf zijn.



In oktober 2003 is de energiepremie voor energieverslindende huishoudelijke apparaten afgeschaft. Dit baart de witgoedbranche zorgen omdat de verkoop en omzet hierdoor kunnen teruglopen.

De energiepremie is bedoeld als prikkel voor de productie en verkoop van energiezuinige apparaten. Het kabinet voerde de regeling in 2000 in om zo een bijdrage te leveren aan het milieuverdrag van Kyoto. Als consumenten een apparaat met een A-label kochten, konden ze een geldbedrag terugkrijgen. Dit geldbedrag werd gefinancierd uit de Regulerende Energiebelasting. Veel winkeliers boden de A-label apparaten aan tegen prijzen waar de energiepremie al vanaf was getrokken. Hierdoor zijn consumenten gewend aan lage prijzen. Nu de premie is afgeschaft hebben de winkeliers hun prijzen weer aangepast. Nu moeten winkeliers genoegen nemen met lagere marges, willen ze de A-label-apparaten nog kunnen verkopen.

De angst van de witgoedbranche lijkt gegrond te zijn want de verkoopcijfers zijn gedaald in de maanden na de afschaffing van de premie. Wel is het zo dat men de hoge aanschafprijs op de lange termijn terugverdient. Apparaten met een A-label hebben immers lagere energiekosten.



Wat zijn de belangrijkste milieuaspecten van de afzonderlijke apparaten?

Wasmachines

De belangrijkste milieuaspecten van wasmachines zijn:

Gebruik van grote hoeveelheden water voor wassen en spoelen. Tegenwoordig gebruiken de meeste machines 50 liter water per wasbeurt.

Invloed van wassen op de waterkwaliteit door gebruik van wasmiddelen.

De energie die nodig is om het apparaat te laten wassen. Het opwarmen van water verbruikt 80% energie. Bespaar energie door te wassen op lagere temperaturen en met waterbesparing.

Afwasmachines

Afwasmachines hebben de volgende milieubelastende aspecten:

Energieverbruik tijdens gebruiksfase

Waterverbruik tijdens gebruiksfase

Koelkasten, koel- en vriescombinaties en vriezers

Energieverbruik tijdens gebruiksfase

Afvalfase: in koelvloeistoffen en isolatiemateriaal zitten schadelijke stoffen, de zogenaamde (H)CFK’s. Deze komen vrij op stortplaatsen van huishoudelijk afval. In EU-landen geldt vanaf 1 januari 1995 een verbod op de productie en import van CFK’s. In de EU-lidstaten mogen geen CFK’s meer worden verkocht.

Wasdrogers

Wasdrogers nemen ongeveer 17% van het totale energieverbruik van een huishouden voor hun rekening! Condensdrogers zijn daarbij duurder in verbruik dan drogers met luchtafvoer. Ook kan het ontwerp van de droger een rol spelen: sommige drogers hebben een timer waardoor de machine na een vastgestelde tijd afslaat. Kies daarom liever voor een Auto Sending Dryer, deze stopt automatisch als de kleding droog is. Machines met een ‘cool down period’ besparen ook energie doordat de nog aanwezige warmte in de uitgeschakelde machine wordt gebruikt voor de laatste droogfase.



Hoeveel energie kunt u besparen door een apparaat met een A-label?

Product Besparing A-label tov C-label in % in kWh per jaar Vaatwasser 22 39-65 Koel- en vriesapparaten 20-48 316 Condenswasdrogers 14-27 133



De verwijderingsbijdrage

Nederlandse producenten en importeurs hebben zich verenigd in de Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP). De NVMP heeft een manier bedacht om afgedankte apparaten goed in te zamelen en te recyclen, conform de wet ‘Besluit “Verwijdering Wit- en Bruingoed”’. Deze manier wordt betaald door de consument. De consument betaalt een extra vast bedrag boven op de aanschafprijs: de verwijderingsbijdrage. De winkelier staat dit bedrag weer af aan zijn leverancier, die het geld in een centrale kas stort. Uit deze centrale kas wordt het recyclingsproces bekostigd: van de ophaalservice tot de verwijdering van bruikbare elementen. De recycling van wit- en bruingoed kost jaarlijks ongeveer 75 miljoen euro. Dit bedrag wordt volledig terugverdiend uit de verwijderingsbijdrage.



Het onderzoek

Ons onderzoek is verricht door middel van website- en jaarverslaganalyse. Wij richtten ons onder meer op de inzichtelijkheid van de ketens en het sociaal en milieubeleid. Aanvullende informatie is verstrekt door de bedrijven zelf. We hebben alleen de bedrijven onderzocht die alle witgoedapparatuur aanbieden:

Bosch Siemens Hausgerate Candy Elco Brandt Electrolux Frenko LG Electronics Merloni Miele Whirlpool

Niet alle witgoedproducenten werkten vlekkeloos mee. Alleen LG en Whirlpool waren meteen bereid onze vragenlijst in te vullen. De andere bedrijven kregen een controleprofiel toegestuurd op basis van het jaarverslag en de website. Miele, Electrolux en Candy stuurden een reactie hierop, en voldeden aan ons verzoek om aanvullende informatie. Elco en Merloni stuurden wel een reactie maar geen aanvullende informatie. BSH en Frenko daarentegen hebben helemaal niet gereageerd.



De uitkomsten per producent (samengevat)

1. Bosch Siemens Hausgerate

Geeft geen inzicht in de productie- en toeleveringsketen

Geeft geen inzicht in de herkomst van producten en onderdelen

Stelt geen eisen aan toeleveranciers op gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

Heeft een milieumanagementsysteem

Milieumonitoring vindt plaats in eigen productielocaties.

2. Candy

Geeft vrijwel volledig inzicht in herkomst van producten en onderdelen

Respecteert de fundamentele arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie (ILO).

Gebruikt een procedure om te controleren dat alle toeleveranciers internationale arbeids- en veiligheidsnormen, mensenrechten en milieunormen respecteren. Niet voldoen aan deze procedure kan beëindiging van het contract opleveren.

3. Elco Brandt

Producten worden gemaakt in fabrieken in Frankrijk en Italie.

Geeft geen nadere informatie over de toeleveringsketen.

Geeft geen informatie over sociaal en milieubeleid.

4. Electrolux

Eindmontage vindt plaats in eigen productielocaties.

Geeft geen informatie over herkomst van producten, onderdelen en toeleveranciers.

Heeft beleidsuitgangspunten op sociaal en milieugebied vastgelegd in een gedragscode. Alle locaties, toeleveranciers en onderaannemers dienen zich akkoord te verklaren met deze code.

5. Frenko

Geeft geen inzicht in de productie- en toeleveringsketen en de herkomst van producten en onderdelen.

Geeft geen informatie over sociaal en milieubeleid.

6. LG Electronics

Eindmontage en productie van onderdelen vindt plaats in Korea, waar moederbedrijf is gevestigd. Geeft echter niet aan welk deel van productie en assemblage plaatsvindt in eigen locaties en welk deel wordt uitbesteed.

Heeft beleidsverklaring op gebied van energie, milieu, gezondheid en veiligheid. Naleving van gestelde eisen is onderdeel van het contract met toeleveranciers.

Voert interne milieu audits in eigen productielocaties en bij toeleveranciers uit die worden geverifieerd door derde partijen.

7. Merloni

Geeft geen inzicht inde productie- en toeleveringsketen en de herkomst van producten en onderdelen.

Heeft een uitgebreide gedragscode op basis van internationale standaarden zoals de Universe Verklaring van de Rechten van de Mens. De code geldt voor de hele productie- en toeleveringsketen. Het zich niet houden aan de code kan beëindiging van het contract betekenen.

Gestart met opzetten van milieumanagementsystemen in eigen fabrieken.

8. Miele

Heeft acht productielocaties in Duitsland, een in Oostenrijk en Tsjechië en in een China, maar geeft niet aan welke apparaten in welke landen worden gemaakt. Koel- en vriesapparatuur wordt uitbesteed. Geeft geen nadere informatie over toeleveringsketen.

Onderschrijft internationale normen maar heeft deze niet vastgelegd in een gedragscode.

Toeleveranciers zijn verplicht te voldoen aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en Miele’s Factory Standards (verbod op gebruik van polymeren, kwik, cadmium, lood en andere stoffen met carcinogene, mutagene of reprotoxische eigenschappen).

9. Whirlpool