Kwart dhz-apparaten voldoet niet aan eisen

Een kwart van de onderzochte elektrische doe-het-zelf apparaten die voor verhuur worden aangeboden, voldoet niet volledig aan de wettelijke eisen. Het gaat dan om de staat van onderhoud of het ontbreken van een handleiding. Bouwlampen en cirkelzaagmachines voldoen in de helft van de gevallen niet aan de eisen. Bij parketschuurmachines gaat het om bijna veertig procent. Donderdag 11 november 2004 heeft de Voedsel en Warenautoriteit in een gesprek met de verhuurbranche en andere betrokkenen aangedrongen op verbeteringen. Ook de consument moet zijn verantwoordelijkheid nemen en voldoende tijd uittrekken voor veiligheidsinstructies.

Overtredingen

Vorig jaar heeft de VWA 49 bedrijven bezocht en 200 huurapparaten aan een kort onderzoek onderworpen. Het onderzoek spitste zich toe op de staat van onderhoud van de producten en op de aanwezigheid van een goede handleiding voor juist en veilig gebruik. Meer dan zestig procent van de bedrijven kreeg een maatregel opgelegd. In drie gevallen kreeg het bedrijf een boete; in de overige gevallen ging het om een schriftelijke waarschuwing. Ook in 2004 bezoekt de VWA weer een groot aantal verhuurbedrijven. De resultaten van die actie worden in het eerste kwartaal van volgend jaar bekend.

Een op de drie huurt elektrisch doe-het-zelf apparaat

De VWA heeft een uitgebreid consumentenonderzoek laten uitvoeren om beter zicht te krijgen op het huurgedrag van consumenten en de ongevallen die zich daar eventueel bij voordoen. Dit gebeurde door middel van een enquête. Uit de antwoorden bleek dat één op de drie huishoudens in Nederland de afgelopen twee jaar een doe-het-zelf apparaat heeft gehuurd. Vier procent van de huishoudens die wel eens een apparaat hebben gehuurd, gaf aan dat iemand een verwonding had opgelopen bij het gebruik van het huurapparaat. Dat zijn zo’n 4600 ongevallen op jaarbasis. Het gaat dan voornamelijk om snijwonden en brandwonden. De behangafstomer wordt het meest genoemd als veroorzaker van letsel, gevolgd door zaag- en slijpmachines.

Onderschat het klussen niet

In de klusprogramma’s op televisie lijkt het zo eenvoudig: een vloer schuren of gebruik maken van een cirkelzaag. Bovendien staan klussers vaak onder tijdsdruk en kost iedere dag extra huren weer geld. De VWA wijst huurders van doe-het-zelf apparatuur dan ook op de volgende aandachtspunten:

Vraag bij de bouwmarkt of het verhuurbedrijf om een duidelijke handleiding. Zij zijn verplicht om deze uit te reiken bij het apparaat dat u huurt.

Maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw verhuurbedrijf kan u vertellen welke dit zijn.

Onderschat een klus niet. Wat eenvoudig lijkt op televisie, kan in de praktijk moeilijker zijn en meer tijd in beslag nemen. Bereidt u rustig voor op veilig klussen en laat u uitgebreid voorlichten over veilig gebruik van de apparatuur die u huurt.

