Internetgevaren

Als thuisgebruiker van internet heeft u het meest te duchten van virussen, wormen en Trojaanse paarden. Zij arriveren per e-mail, cd-rom en diskette, komen binnen via bepaalde websites of worden naar binnengesluisd door een hacker. Toch kunt u zich hier goed tegen wapenen met de juiste voorzorgsmaatregelen.

De veiligheid van uw computer hangt voor een groot deel van uw eigen internetgedrag en alertheid af. Klik niet zomaar op een bijgevoegde link of bijlage, zelfs niet als het bericht van een bekende komt. Wees voorzichtig bij het downloaden van programma’s en bestanden van onbekende websites. Dat geldt ook voor het binnenhalen van muziek en films via ruilprogramma’s.

Er zijn verschillende soorten virussen. Een worm stuurt zichzelf door naar de contacten in het adresboek van uw e-mailprogramma. Een macrovirus is een programmaatje dat bijvoorbeeld Word misbruikt om schade aan te richten. Het ene virus probeert systeembestanden te overschrijven, een ander wist delen van de harde schijf en weer een ander zet uw computer open voor een inbraak via internet. Het onderscheid tussen de verschillende virusvarianten is inmiddels enigszins vervaagd.

Een Trojaans paard is officieel geen virus, omdat het zich niet kan voortplanten. Het doet zich voor als betrouwbaar programmaatje. Sommige Trojaanse paarden worden gebruikt om in te breken. Ze worden verspreid via e-mail, chatprogramma's en ruilnetwerken om bestanden uit te wisselen. Software downloaden kan daarom riskant zijn. Verder kunnen webpagina's ongevraagd Trojaanse paarden op uw computer zetten.

Installeer een antivirusprogramma en laat dat regelmatig "updaten" met de nieuwste "virusdefinities". Een goede virusscanner haalt zelf updates op en houdt virussen tegen op het moment dat zij de pc binnenkomen. Scan na installatie uw pc op al aanwezige virussen.

Vanaf ongeveer €30 koopt u een kant-en-klare virusscanner van gespecialiseerde bedrijven. Op de websites van de fabrikanten kunt u uw pc meestal gratis laten scannen. Gratis antivirusprogramma’s komen niet altijd goed uit de tests. Verder zijn er internetproviders die de e-mail van hun klanten scannen, al dan niet tegen betaling.

In ernstige gevallen van virusbesmetting is het noodzakelijk Windows opnieuw te installeren. Daarom is het raadzaam geregeld een back-up (reservekopie) van uw belangrijkste bestanden te maken.

Helaas bent u ook met een antivirusprogramma niet 100% veilig. Virusschrijvers bedenken steeds nieuwe methoden om virusscanners te omzeilen en bovendien is er altijd eerst het virus en dan pas de virusdefinitie.

Spyware is een verzamelnaam voor programmaatjes die stiekem informatie over uw surfgedrag doorsturen naar bedrijven, u lastigvallen met reclame of u automatisch naar bepaalde sites leiden. Het kan zeer hinderlijk zijn en schendt bovendien uw privacy. Wees voorzichtig met het downloaden van gratis programma’s (freeware), want die bevatten nogal eens spyware.

Verschillende sites bieden de mogelijkheid uw pc op spyware te laten controleren. Om de spyware te verwijderen heeft u een apart programma nodig. Net als bij een antivirusprogramma dient u hiermee regelmatig uw pc te scannen en via een updatefunctie de allernieuwste spyware-definities te downloaden. Helaas kan geen enkel programma de garantie bieden alle spyware tegen te houden. Een combinatie van verschillende spywarebestrijders is daarom raadzaam.

"Hacker" is een verzamelnaam voor mensen die op computers en netwerken inbreken. Sommige hackers laten het bij een ongeoorloofd kijkje op andermans pc, anderen wissen bestanden, stelen informatie of misbruiken vele pc’s tegelijk om een netwerk "plat te leggen". Ze maken gebruik van softwarefouten en beveiligingslekken in Microsoftprogramma’s zoals Windows, Internet Explorer en Outlook.

"Phishing" is een methode waarmee oplichters via e-mail persoonlijke informatie trachten te ontfutselen. Een voorbeeld is een officieel lijkend bericht (zoals van een bank) compleet met bestaande logo’s, waarin men u verzoekt uw toegangscodes voor betaal- of veilingsites ter controle te verstrekken. Een bijbehorend webadres leidt u naar een kopie van de originele site. Gevaarlijk zijn ook "keyloggers": programmaatjes die alle toetsaanslagen registreren en zo wachtwoorden en toegangscodes kunnen onthullen.

Goede wachtwoorden zijn zeer belangrijk op internet: ze fungeren immers als identiteitsbewijs waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten. Kies als wachtwoord niet uw favoriete voetbalclub, maar neem er een dat is opgebouwd uit cijfers, letters en leestekens. Niet makkelijk te onthouden, maar evenmin makkelijk te raden. Maak geen gebruik van de optie uw wachtwoord te laten onthouden door een website of programma waarvoor u het nodig heeft, want dan kunnen anderen er misbruik van maken. Sla uw wachtwoord niet op de harde schijf op, en verander het regelmatig.

U bent nooit voor 100% veilig tegen inbraken, dus is een goede preventie belangrijk. Installeer niet klakkeloos software van onbekenden. En ga er niet zonder meer mee akkoord als uw browser aangeeft een programma te willen installeren. Het belangrijkste is dat u een firewall installeert.

Een firewall controleert uw internetverkeer en fungeert als een slotgracht tussen uw computer en de buitenwereld. Probeert iemand zichzelf ongeoorloofd toegang te verschaffen, dan houdt de firewall de poort gesloten.

Verder is het noodzakelijk uw besturingssysteem geregeld bij te werken via de functie "Windows Update". In Windows XP kunt u instellen dat deze updates automatisch worden opgehaald en geïnstalleerd, via het "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm" en "Systeem". Heeft u een oudere Windows-versie, dan kunt u de updates zelf downloaden. U kunt ook een alternatief gratis e-mailprogramma en een andere internetbrowser nemen.

Koester verder een gezonde achterdocht wanneer u betaalt op internet. Voer creditcardgegevens alleen in op websites van bekende en betrouwbare bedrijven. Een beveiligde site herkent u aan de toegevoegde ‘s’ in het webadres: https://, maar dan nog kan het bedrijf malafide zijn! Probeer zo veilig mogelijk te surfen door in Internet Explorer het "Veiligheids- en Privacyniveau" op ten minste "medium" in te stellen.

Enkele algemene informatieve sites over internetgevaren zijn:

www.govcert.nl<br> www.security.nl<br>www.sif.nl

www.spamklachten.nl<br>www.surfopsafe.nl<br>www.virusalert.nl

Dit artikel is een bewerking van "25 vragen over internetgevaren" uit de Digitale Consument, september/oktober 2004.