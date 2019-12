Op de lange termijn zijn herlaadbare batterijen dus goedkoper. Vooral fanatieke fotografen en walkmangebruikers besparen makkelijk €100 per jaar. En: oplaadbare batterijen vormen – mits ze goed worden ingezameld – een minder grote aanslag op het milieu.

De capaciteit (de hoeveelheid energie die hij vast kan houden) van een batterij wordt uitgedrukt in milliampèreuur (mAh). Dat betekent niet dat een ongebruikte batterij altijd zoveel energie bevat, omdat de energie uit batterijen weglekt. Hoeveel ze lekken, verschilt per soort.

Oplaadbare batterijen lekken veel meer energie dan eenmalige. Zo is van NiCad-batterijen (nikkel-cadmium) bekend dat in relatief weinig tijd een groot gedeelte van hun energie weglekt. Met de komst van de oplaadbare NiMH (nikkel-metaalhydridebatterij) is dit probleem grotendeels verholpen.

De test

Er zijn oplaadbare AA- en AAA- (NiMH) batterijen getest. De "oudere" nikkel- cadmiums (NiCad) zijn niet in de test opgenomen.

We lieten alle batterijen na het opladen 20 dagen bij 20 °C rusten. In die tijd verloor geen van de exemplaren meer dan 25% van zijn capaciteit, wat weinig is vergeleken met NiCads. Dat verlies is doorgaans geen groot probleem, want de batterijen kunnen snel en gemakkelijk weer opgeladen worden. Door de lekkage zijn oplaadbare batterijen echter ongeschikt voor apparaten die lange tijd weinig energie gebruiken, zoals afstandsbedieningen en zaklampen.

De meeste fabrikanten claimen dat hun batterijen 1000 keer herladen kunnen worden. Maar een aantal typen had na slechts 200 keer laden al een deel van de capaciteit verloren. Een klein aantal was toen zelfs al zo goed als onbruikbaar.

Over het algemeen is laden minder vaak nodig bij batterijen met een grotere capaciteit. Batterijen met een kleinere capaciteit moeten vaker worden herladen, maar zijn meestal goedkoper. Het grootste voordeel van een grotere capaciteit is dat een apparaat langer door kan gaan op een setje batterijen.

Slimme laders

Bij de meeste laders is het niet verstandig om halflege en lege batterijen tegelijk te laden. Een groot aantal laders zal proberen net zoveel energie in de halflege batterijen te stoppen als in de lege batterijen kan, waardoor de halflege overladen worden. De capaciteit van de batterijen gaat hierdoor achteruit en in het slechtste geval gaan ze lekken. Om dezelfde reden is het niet verstandig batterijen van verschillende merken tegelijk op te laden. Een aantal fabrikanten heeft "slimme" laders ontwikkeld, die deze problemen niet kennen.

Door oplaadbare in plaats van wegwerpbatterijen bespaart u. Een voorbeeld: een walkman met twee alkalinebatterijen à €1 speelt twee uur per dag. Die batterijen moeten om de vijf dagen worden vervangen. Dat is 73 keer per jaar 2 stuks: kosten €146 per jaar

Met oplaadbare batterijen van €5 per stuk en een lader van €30 zijn de jaarlijkse kosten slechts €7. De lader heeft een verwachte levensduur van 10 jaar, de 2 batterijen moeten na 2,5 jaar vervangen worden. Dat is €4 per jaar. De stroomkosten zijn verwaarloosbaar. Dat scheelt in één jaar €139.

Dit artikel is een bewerking van "Opladen is goed(koper)" uit de Consumentengids, oktober 2003.