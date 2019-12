Informatie voor reizigers over ramp in Azië

Grote delen van Zuid-Aziƫ zijn getroffen door vloedgolven na een zware aardbeving voor de kust van Indonesiƫ. Nederlanders die een reis naar de getroffen gebieden hebben geboekt, kunnen deze annuleren.

Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie. Zij kunnen u vertellen of uw reisbestemming valt onder de gebieden die het Calamiteitenfonds heeft aangewezen als "uitkeringsvatbaar". Voor reizen naar deze gebieden geldt dat u uw reis zonder meer kunt annuleren. U kunt uw geld terugkrijgen of een reis naar een andere bestemming boeken.

Als u een reis wilt annuleren naar een bestemming die niet tot de "uitkeringsvatbare" gebieden behoort, kunt u met de reisorganisatie overleggen of u de reis om kunt boeken. In veel gevallen zullen reisbureaus coulant zijn bij dergelijke verzoeken.

Vakantiegangers in de getroffen gebieden kunnen hun reis onderbreken en terugkeren naar Nederland. Zij krijgen van het Calamiteitenfonds of van hun reisverzekering een vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen.

