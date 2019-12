JetsSky stopt aannemen ‘spookboekingen’

JetsSky heeft zijn website aangepast en laat consumenten niet meer boeken en betalen voor vluchten die niet worden uitgevoerd. De luchtvaartmaatschappij komt hiermee tegemoet aan de sommatie van de Consumentenbond. Er komt dus geen kort geding. Gedupeerde passagiers kunnen hun geld terugvragen via het callcentre van jetsSky, telefoon 0900-7161616 (€0,25 per minuut). Leden van de Consumentenbond die hier toch problemen ondervinden kunnen zich bij ons melden.

Al eerder waarschuwden wij voor luchtvaartmaatschappij jetsSky, die vluchten aanbood zonder dat de benodigde voorbereidingen en contracten rond waren. Een week geleden kondigde jetsSky aan voorlopig niet te gaan vliegen. De website bleef echter open voor boekingen. Na dreiging met een kort geding is jetsSky uiteindelijk door de knieën gegaan. Op de openingspagina van www.jetsSky.com staat een mededeling over het gewijzigde vluchtschema en de toezegging dat passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Wij raden aan ook eventuele schade te claimen, bijvoorbeeld wanneer men noodgedwongen een duurdere vlucht heeft moeten boeken. Leden van de Consumentenbond kunnen zich met vragen en klachten bij ons melden.