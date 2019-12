Staanplaatsen nadelig voor reiziger én NS

De Consumentenbond is verontwaardigd over uitgelekte plannen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat om de kans op een zitplaats voor treinreizigers in de spits te verlagen. Vaker en langer staan in de trein jaagt reizigers het openbaar vervoer uit. De overheid zou NS juist moeten stimuleren om in de rustige uren meer reizigers te trekken.





Veel forenzen kiezen nu om verschillende redenenen voor de trein. De trein betekent minder vermoeiend reizen en bovendien blijft er op die manier tijd over voor andere zaken, zoals lezen. Vallen deze voordelen weg, dan stappen meer reizigers in de auto en is NS die klanten vaak voor langere tijd kwijt. Het verlagen van de kans op een zitplaats kan, samen met andere maatregelen, resulteren in minder reizigers en dus minder inkomsten. Gevolg hiervan is het (opnieuw) snijden in de dienstregeling en de kans vergroten op duurdere treinkaartjes. Overigens zegt NS, na jarenlang de aankoop van nieuwe treinen te hebben uitgesteld, nu eindelijk voldoende materieel te hebben om, op de meeste lijnen, de reiziger een zitplaats te kunnen bieden. Bovendien is het aantal reizigers de laatste jaren al verminderd. Het is dan ook moeilijk te begrijpen waarom de verlaging van de kans op een zitplaats nu een optie is.





Bovendien vinden wij dat er onnodig onrust ontstaat door het laten lekken van dit soort plannen. In de concessie, waarin zal staan welke prestaties de overheid van de NS eist in ruil voor het alleenrecht op het spoor, staan veel meer kwaliteitsindicatoren, zoals punctualiteit, dienstregeling en klantoordeel. Ook de maximaal toegestane prijsverhoging wordt hierin geregeld. Wij willen deze kwaliteitsindicatoren graag in hun onderlinge samenhang bekijken. Maar de concessie, die oorspronkelijk begin dit jaar in zou moeten gaan, laat nog altijd op zich wachten.