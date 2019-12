Hoe gezond zijn ‘gezonde’ tussendoortjes?

We hebben 38 zogenaamde voorverpakte tussendoortjes met een gezonde uitstraling onder de loep genomen. Hiervan krijgen er 23 een groene code, negen producten zijn geel gekleurd en zes tussendoortjes rood. Wij vinden dat voedingsmiddelen die een rode kleur verdienen niet verrijkt mogen worden met ‘gezonde ingrediënten’, zoals extra vitamines. Dit was bij drie van de zes rode producten echter wel het geval.

In de Consumentengids van februari beoordeelden we al 208 etiketten van voedingsmiddelen op de vermelding van voedingswaarden. In de Consumentengids van april staat de beoordeling van de 38 ‘gezonde’ tussendoortjes op voedingswaarde weergegeven.

Wij willen dat producenten van voedingsmiddelen zelf op hun producten met een kleur aangeven of een product ‘bij voorkeur’ of ‘bij uitzondering’ gegeten zou moeten worden. De producenten kunnen voor deze indeling de criteria gebruiken, die het Voedingscentrum per voedingscategorie heeft opgesteld. Zo kunnen consumenten in één oogopslag zien of een product een gezonde keuze is. Voor consumenten is het immers niet eenvoudig om op basis van de huidige etiketten voedingsmiddelen te kiezen die passen in een gezond eetpatroon.

Via een stelling op de website heeft de bond aan consumenten gevraagd of zij voor of tegen zo’n kleursysteem zijn. 81% van de ruim 1900 respondenten is positief over het gebruik van kleurcodes. 19% vindt het geen goed idee.

Leden van de Consumentenbond kunnen op de website een lijst vinden met alle onderzochte producten, die we op basis van de informatie op het etiket een kleur konden geven. Om deze lijst te kunnen bekijken dient u te zijn ingelogd.