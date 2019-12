Wet financiële dienstverlening nog niet optimaal

Het wetsvoorstel voor de Wet Financiële Dienstverlening is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De Consumentenbond is blij met de komst van de wet. Consumenten worden zullen namelijk bij financiële producten en diensten beter worden geïnformeerd, de financiële dienstverleners zullen deskundiger zijn en er zullen betere regels komen over klachten- en geschillenbeslechting. Maar, we missen nog wel een aantal punten in het wetsvoorstel.

Op het conceptwetsvoorstel hebben wij vorig jaar gereageerd. In het wetsvoorstel missen we goede afspraken over geschillenbeslechting. Er komt een wettelijke grondslag voor laagdrempelige geschillenbeslechting, maar we vinden dat te slap geregeld. Vergunninghouders moeten aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschillenbeslechter zo staat in het wetsvoorstel, maar als zo'n instantie er niet is dan hoeft het niet. Wij vinden dat dan zo'n geschillenbeslechter er moet komen; een geschillencommissie financiële diensten.

Ook missen we regels over de betaling van financiële aanbieders. We vinden dat tussenpersonen alleen maar periodiek provisie moeten kunnen ontvangen. Afsluitprovisie wordt vaak aan het begin van de looptijd betaald, de tussenpersoon heeft zijn verdiensten dan in een keer binnen. Wij zijn ervan overtuigd dat bij periodieke betaling de tussenpersonen wordt gedwongen tot betere serviceverlening aan de consument

Als laatste pleiten we voor een openbaar register Vakbekwaamheid Financiële Adviseurs, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Alle adviseurs die rechtstreeks contact hebben met de consument moeten aan vakbekwaamheidseisen voldoen. In het wetsvoorstel staat dat alleen de feitelijk leidinggevende over voldoende vakbekwaamheid moet beschikken. Dat vinden wij te magertjes.