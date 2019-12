Financiële compensatie Pakkethouders Postbank

Na aandringen van de Consumentenbond betaalt de Postbank klanten met het Royaalpakket €7,50 terug.

Houders van het Royaalpakket zijn verbolgen over het feit dat ze niet zijn gecompenseerd voor het waardeverlies van hun pakket. Veel klanten hadden dit product van de Postbank aangeschaft vanwege Girotel Online waarmee ze konden internetbankieren. Met de komst van het gratis product MijnPostbank.nl, waar alle Postbank klanten gebruik van kunnen maken, hebben houders van het Royaalpakket niets meer aan Girotel Online terwijl ze er wel voor hebben betaald. Wij ontvingen tientallen reacties van pakkethouders die zich bekocht voelden omdat zij niet meer profiteren van het feit dat voor hen Girotel Online gratis was, terwijl dit buiten het pakket om wel geld kostte.

Consumenten zijn verontwaardigd omdat de bijdrage van €54 per jaar voor het RoyaalPakket, was afgeschreven kort voordat bekend werd dat het gratis MijnPostbank.nl werd geïntroduceerd. Deze consumenten gaven aan dat het onderdeel Girotel Online voor hen de belangrijkste reden was om het RoyaalPakket aan te schaffen. Zij zitten nu nog een jaar vast aan hun RoyaalPakket.

De Postbank bood als doekje voor het bloeden korting op hun reisverzekering aan. Wij vonden dit geen goede oplossing omdat consumenten die geen behoefte hebben aan deze verzekering dan niet gecompenseerd worden. Daarom vroegen wij de Postbank om gedupeerde Royaalpakkethouders €10 terug te betalen.

Op basis van de elementen in het Postbank RoyaalPakket en de prijs van deze elementen als ze afzonderlijk worden afgenomen hebben we deze berekening gemaakt. De Postbank gaat voor een deel accoord met het voorstel van de bond. Klanten die geen reisverzekering willen krijgen €7,50 retour.