Spoedoverboekingen kosten tientallen euro's

ABN Amro negen keer zo duur als Fortis

Spoedoverboekingen in binnen- en buitenland zijn duur. De Consumentenbond beschrijft in zijn Geldgids – die vandaag verschijnt – de mogelijkheden om snel aan geld te komen. Het gaat om een spoedoverboeking als toerist in het buitenland en spoedoverboekingen vanuit Nederland naar een buitenlandse rekening.

Consumenten die op vakantie zijn en plotseling zonder geld zitten kunnen geld vanuit Nederland laten overboeken naar hun vakantieadres. De Consumentenbond heeft de zes grote banken in Nederland (ABN Amro, Postbank, Rabobank, SNS Bank, Fortis en ING Bank) gevraagd wat dat kost en hoe consumenten aan het geld kunnen komen. De Consumentenbond berekende wat een spoedoverboeking van €500 en €1500 naar een vakantieadres in Spanje kostte. De Postbank en de Rabobank vragen een variabel tarief. De kosten hangen dan af van het bedrag dat de vakantieganger wil opnemen. Voor €500 brengt de ABN Amro €63,50 in rekening, de Postbank €32,50, SNS €28,50 en Rabobank €16,50. Fortis rekent het meest gunstige tarief, €7. Bij €1500 rekent de ABN Amro €63,50, de Postbank €61, SNS €28,50, Rabobank €57,25 en Fortis €7.

Bij vijf van de zes banken kunnen consumenten vanuit hun vakantieadres telefonisch opdracht geven om snel geld over te boeken. Consumenten kunnen dezelfde dag nog over het geld beschikken. Consumenten kunnen het geld afhalen bij een bankkantoor op de vakantielocatie. De ING-bank is de enige bank die niet voor al zijn rekeninghouders de mogelijkheid biedt om snel aan geld te komen. Alleen rekeninghouders die de Registratie Service hebben kunnen geld over laten boeken naar hun vakantiebestemming.

De Consumentenbond heeft ook gekeken naar een spoedoverboeking vanuit Nederland naar een buitenlandse rekening. Hiervan is sprake als consumenten bijvoorbeeld een vakantiehuisje in het buitenland hebben besproken en met spoed geld overmaken naar de rekening van de verhuurder. Niet iedere bank biedt die mogelijkheid en de kosten zijn verschillend per bank. Naast de gewone kosten voor een overboeking naar het buitenland betalen consumenten ook een extra bedrag voor de spoed. Die kosten variëren van €4,50 tot €59.

ABN Amro is de duurste bank bij spoedoverboekingen. De bond vindt het vreemd dat deze bank zulke hoge kosten in rekening brengt, aangezien het wel goedkoper kan; Fortis bank vraagt het laagste tarief. De mogelijkheden en kenmerken van spoedoverboekingen naar het buitenland staan in de Geldgids van juni die vandaag verschijnt.