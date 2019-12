Ook Groot-Brittannië gecharmeerd van kleuretiket Consumentenbond

De Consumentenbond is blij met de plannen van de Britse overheid om de strijd tegen voedingsgerelateerde ziekten en overgewicht aan te gaan.

De Britse overheid heeft hiervoor een set concrete plannen gepresenteerd om consumenten te beschermen tegen misleidende informatie over producten. Eén van die plannen betreft het opzetten van een simpel, eenduidig etiket waaraan de consument in één oogopslag kan zien wat de voedingswaarde van een product is. De Consumentenbond heeft daarvoor een kleurcode ontwikkeld (rood, geel en groen).

In navolging van de Consumentenbond heeft nu ook de Britse consumentenorganisatie National Consumer Council zich uitgesproken vóór de door de Consumentenbond ontwikkelde kleurcode op producten. De Deense overheid heeft vorige maand al gezegd voorstander te zijn van de kleurcode op producten.

