Voorkant auto’s bij botsing levensgevaarlijk voor voetgangers

Het risico voor voetgangers op letsel bij een botsing met een auto blijft veel te groot. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten in de serie botsproeven van Euro NCAP die vandaag bekend worden gemaakt.

Bij maar twee van de dertien onderzochte auto’s is bij het ontwerp rekening gehouden met voetgangersveiligheid. De Consumentenbond dringt bij de Europese Commissie aan op strengere wettelijke regels.

Jaarlijks kunnen in de Europese Unie 1.700 dodelijke verkeersslachtoffers en 42.000 ernstig gewonden voorkomen worden als auto’s veiliger worden gemaakt. De Citroën C4 en de Seat Altea houden hiermee rekening in het ontwerp en scoren daardoor drie van de vier sterren in de nieuwste botsproeven van EuroNCAP.

Deze onafhankelijke Europese organisatie test auto’s op voetgangersveiligheid door dummyledematen en hoofden op de auto te schieten. De gemeten botskrachten geven een indicatie van de letselkans. Andere geteste auto’s blijven steken bij één of twee sterren omdat deze fabrikanten geen moeite doen op dit punt.

Onnodig letsel

Autofabrikanten besteden te weinig aandacht aan het botsvriendelijker maken van de voorkant van de auto. De fabrikanten steken liever hun energie in het voorkomen van strenge eisen voor voetgangervriendelijker auto’s. De auto-industrie stelt maatregelen voor die aanrijdingen zouden moeten voorkomen. Hiermee worden volgens de Consumentenbond voorkanten van auto’s niet veiliger en blijven botsingen onnodig letsel veroorzaken.

Daarom dringt de Consumentenbond bij de Europese Commissie er op aan voor een effectief eisenpakket te kiezen en niet met een door de auto-industrie gedicteerd compromis akkoord te gaan. De Consumentenbond vindt dat de Europese Commissie druk op autofabrikanten moet zetten in de vorm van strenge eisen.

De fabrikanten hebben jarenlang aangegeven dat het niet mogelijk is om een veiliger voorkant te maken. Dat is onzin gezien het nu behaalde resultaat van Citroen en Seat, vindt de Consumentenbond.