Waakhond voor europarlementariërs

Op 20 april stemt het Europees Parlement voor een netwerk van toezichthouders in Europa. Deze toezichthouders kunnen ingrijpen als bedrijven structureel de consumentenwetgeving overtreden en als ze zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken over hun eigen landsgrenzen heen. Hiermee zet Europa een eerste stap naar een betere consumentenbescherming.





De Consumentenbond pleit samen met de Stichting de Ombudsman en met ondersteuning van Vereniging Eigen Huis tevens voor een toezichthouder met tanden die kan ingrijpen als bedrijven zich in eigen land schuldig maken aan oneerlijke praktijken.

Afgelopen week stelde de bond in de Week van de Waakhond een aantal thema’s centraal om aan te tonen om wat voor oneerlijke praktijken het vooral gaat. Agressieve verkoopmethoden, illegale loterijen, bedrieglijke praktijken en ongevraagde toezendingen dienden als voorbeeld van praktijken die niet door de beugel kunnen. Een waakhond met tanden moet de bevoegdheid krijgen om sancties op te leggen, zoals het uitdelen van boetes en het direct stil leggen van bedrijfsactiviteiten.

Als het Europees Parlement op 20 april kiest voor een netwerk van toezichthouders ten gunste van de grensoverschrijdende handel, ligt de weg open om dit toezicht uit te breiden naar nationale praktijken.



Daarom overhandigt de Consumentenbond vrijdag 16 april om 13.00 uur in het Victoriahotel in Amsterdam een symbolische waakhond aan de europarlementariërs Max van den Berg (PvdA) en Jules Maaten (VVD).

Directeur Klaske de Jonge van de Consumentenbond zal de waakhonden aan beide fractievoorzitters overhandigen. Zij zullen daarna een reactie geven op het pleidooi van de consumentenorganisaties.