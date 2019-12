Wettelijke regels financiële producten en diensten noodzakelijk

Honderden consumenten steunen eisen Consumentenbond Wfd

Eenmalige provisie moet worden afgeschaft, er moet een deskundigheidsregister voor financieel adviseurs komen en één geschilleninstantie financiële diensten. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim zeshonderd consumenten die gevraagd zijn wat hun verwachtingen zijn van het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening. Deze resultaten bevestigen het idee van de Consumentenbond: het wetsvoorstel is niet consumentvriendelijk genoeg. De bond verzamelt vandaag ook nog handtekeningen om zijn eisen kracht bij te zetten. Morgen overhandigt de bond de enquêteresultaten en de handtekeningen aan de vaste kamercommissie Financiën.

De Consumentenbond vindt het wetsvoorstel voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd) nog niet volledig. De bond mist duidelijke regels over de manier waarop financiële aanbieders worden betaald (provisie), de deskundigheid op persoonsniveau en een geschillenregeling. Om te onderzoeken wat consumenten verwachten van de nieuwe wet heeft de bond 614 consumenten ondervraagd over de drie onderdelen waar de bond kanttekeningen bij zet.

Op de vraag “Van wie denkt u betere service te krijgen: de financieel adviseur die zijn beloning in een keer krijgt en daarna niets meer of die dat periodiek tijdens de looptijd van bijvoorbeeld een verzekering ontvangt?”, antwoordt een kleine 90% dat laatste. Dat sluit aan bij de wens van de Consumentenbond om de eenmalige betaling aan het begin van de looptijd van een product (eenmalige provisie) te veranderen in periodieke betalingen. Op die manier wordt een adviseur gedwongen betere serviceverlening te bieden aan consumenten. Bovendien voorkomt het provisiejacht van tussenpersonen die snel geld willen verdienen en daarna niet meer naar de klant omkijken.

79% van de ondervraagden wil zelf kunnen controleren of een financieel adviseur deskundig is op het terrein waarin hij adviseert. De Consumentenbond vindt dat in het wetsvoorstel onvoldoende wordt ingegaan op het deskundigheidsniveau van individuele adviseurs. Alleen feitelijk leidinggevenden hoeven aantoonbaar over vakbekwaamheid te beschikken.

Verder zegt 78% van de geënquêteerden het belangrijk te vinden dat er één klachteninstantie voor financiële diensten komt. 24% Vindt dat niet per se nodig, als er maar per product een geschilleninstelling is. Op dit moment zijn er nog niet voor alle verzekerings-, spaar- en beleggingsproducten klachteninstanties.

De Consumentenbond overhandigt dinsdag 7 september de resultaten van de enquête aan de vaste kamercommissie Financiën. Woensdag is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de Wfd waar de bond zijn eisen ook nog kenbaar maakt.

