40.000 Huishoudens benadeeld door bijleenregeling

De nieuwe ‘bijleenregeling’, waarbij de overwaarde van een verkocht huis niet meer fiscaal aftrekbaar is, zal jaarlijks voor zo’n 40.000 huishoudens nadelig uitpakken. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Jaarlijks wisselen 100.000 huishoudens van koopwoning. Van hen blijkt 40% in staat een nieuwe, hogere hypotheek af te sluiten zonder daarvoor de overwaarde van het oude huis aan te spreken.

Per 1 januari 2004 móet echter de overwaarde in het nieuwe huis worden gestopt, wil de consument profiteren van het maximale fiscale voordeel. Voor 60.000 huishoudens in het aanspreken van de overwaarde noodzaak. De groep van 40.000 huishoudens die de overwaarde voor consumptieve doeleinden had willen gebruiken, is die aftrek nu kwijt.