AFM waarschuwt voor Baker & White

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor het bedrijf Baker & White. Deze firma biedt zonder vergunning effectendiensten aan. Bovendien zou Baker & White – volgens de internetpagina’s van het bedrijf – zetelen in Hongkong, maar dat adres klopt niet, zo meldt de AFM.

Bij de Consumentenbond zijn op het forum al verschillende klachten binnengekomen over het bedrijf. Mensen worden thuis gebeld en overgehaald via Baker & White te investeren. Als lokkertje krijgen ze koersstijgingen van wel 16% per dag voorgespiegeld.

Wie van plan is te gaan investeren, kan in het Instellingenregister voor effectendiensten van de AFM controleren of de bewuste instelling of persoon geregistreerd staat en over de juiste vergunningen beschikt. Het register is te vinden op de website van de AFM (zie onder het kopje Registers).