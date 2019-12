Financiële wetgeving volgens Zalm noodzakelijk

Minister Zalm van Financiën steunt het standpunt van de Consumentenbond de financiële dienstverleners te houden aan de financiële bijsluiter. Bovendien is de bewindsman - in tegenstelling tot de mening van de aanbieders/bemiddelaars van financiële producten - overtuigd van de noodzaak van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Minister Zalm liet op 19 februari op een bijeenkomst van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners in Nieuwegein weten dat de invoering van de Wfd voor het merendeel van de dienstverleners “materieel geen of weinig verandering betekent, maar wel de consument beschermt tegen onvoldoende deskundige dienstverleners.”



Afgelopen woensdag stelden wij in een opiniestuk in het Financieel Dagblad vast dat financiële dienstverleners het uitgangspunt van het kabinet - minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven -, misbruiken voor een aanval op de consumentenbescherming. De roep om afschaffing van de financiële bijsluiter en het niet in behandeling nemen van de Wfd is groot vanuit de dienstverlenende hoek. Op het congres van assurantietussenpersonen liet Minister Zalm afgelopen week weten te beseffen dat de nieuwe wettelijke regels extra kosten vergen en dat “de overheid en het bedrijfsleven goede redenen moeten hebben om die kosten te maken.” Die redenen zijn er volgens de bewindsman, volgens Minister Zalm dient consumentenbescherming ook het belang van de sector zelf aangezien dit vertrouwen creëert in de financiële markten. De bewindsman gaf verder te kennen in de Wfd niets meer te zien dan “een instrument dat toetst of een dienstverlener deskundig is, hij de klanten netjes behandelt en de eigen administratie ten behoeve van het toezicht op orde heeft”. Iets wat een “normaal handelend professional op dit terrein nu eigenlijk al behoort te doen”, zo ondersteunde de minister de visie van de Consumentenbond.

Verder roept de Consumentenbond op tot verbetering van de huidige financiële bijsluiter. Door middel van de financiële bijsluiter kunnen consumenten zien of een financieel product voor hen geschikt is en hoe risicovol dat product is. De bijsluiter moet in de toekomst gelden voor alle financiële producten, geschreven zijn in ‘normale consumententaal’ en voorzien zijn van ondersteunend beeldmateriaal zodat consumenten in één oogopslag kunnen zien wat de risico’s van dat product zijn.



