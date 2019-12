Wettelijke regels nodig over risico’s financiële producten

De uitspraak van de rechter gisteren in de Legiolease zaak tegen Dexia is voor de Consumentenbond reden om bij de regering en het parlement aan te dringen op wettelijke regels voor heldere informatie over risico’s van financiële producten.

Afschaffen van de ‘financiële bijsluiter’, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken bepleit, is wat de bond betreft zeker niet aan de orde. Integendeel. Snel werken aan een verbeterde financiële bijsluiter, waarin met name de risico’s van een financieel product op een begrijpelijke manier duidelijk wordt gemaakt is keiharde noodzaak.

In de Dexia-zaak stelt de rechter aan de hand van de tekst van een bepaalde advertentie dat deze informatie voor een “gemiddeld geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende gewone consument” niet misleidend was. In de Wet Financiële Dienstverlening, die per 1 januari 2005 in moet gaan, komt te staan dat de informatie “juist en niet misleidend” moet zijn. Met de uitspraak van deze rechter in de hand zou dat voor aanbieders van financiële producten een vrijbrief zijn om dergelijke informatie, die volgens de bond wel degelijk misleidend is, gewoon te blijven verspreiden. De bond zal dan ook van de overheid gaan eisen dat wettelijk wordt vast gelegd dat de risico’s en nadelen, verbonden aan een financieel product, volstrekt helder aan consumenten verteld moeten worden.

Inmiddels loopt ook de evaluatie van de financiële bijsluiter. Aanbieders en m.n. de Nederlandse Vereniging van Banken pleiten voor afschaffing. De Consumentenbond bestrijdt deze opvatting fel. De uitspraak van de rechter in de Dexia-zaak maakt nog eens duidelijk dat informatie, die via een financiële bijsluiter moet worden gegeven (namelijk duidelijk wijzen op de risico’s en negatieve aspecten van een product), meer dan noodzakelijk is. De vormgeving van de financiële bijsluiter zal wel bijgesteld moeten gaan worden. Met meer consumentvriendelijke taal en minder als een juridisch document.