Kanttekeningen bij Becel-actie van VGZ

Zorgverzekeraar VGZ kondigde gisteren aan dat zij de cholesterolverlagende middelen van Becel gaat vergoeden. De Consumentenbond vindt het een verantwoordelijkheid van verzekeraars om meer aandacht aan preventie te besteden. De actie van VGZ past bij die taak, maar wij zetten er toch een aantal kanttekeningen bij.

Cholesterolverlagende voedingsmiddelen en geneesmiddelen zijn (dure) oplossingen voor een probleem dat in veel gevallen door aanpassingen in voeding- en beweeggewoonten al grotendeels opgelost kan worden. Daarom vinden wij ten eerste dat de voorlichting over de noodzakelijkheid van het gebruik en de mogelijke resultaten ervan eerlijk en helder moeten zijn. Pro-activ en vergelijkbare producten zijn bewezen effectief, maar het gebruik is voornamelijk zinvol voor mensen met een licht verhoogd cholesterolgehalte. De maximale verlaging door die middelen is maar 10%.

Mensen met een zwaar verhoogd cholesterol hebben geneesmiddelen nodig. In onze ogen moeten VGZ en Becel in hun advertenties en ander informatiemateriaal het advies geven dat consumenten die vermoeden dat zij een verhoogd cholesterol hebben eerst hun huisarts moeten raadplegen.

Verzekeraars die premiegelden doelmatig willen besteden, zouden bovendien de vergoeding alleen moeten geven aan verzekerden die daadwerkelijk baat bij het middel kunnen hebben.

Ten slotte zijn wij van mening dat verzekeraars, die deze cholesterolverlagende middelen vergoeden, verzekerden meer keuze moeten geven tussen bewezen effectieve cholesterolverlagende voedingsmiddelen.