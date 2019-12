Lollyreclame ook in hoger beroep verboden

De lollyreclame waarin Daphne Deckers chupa chups lollies aanprijst als fruit, mag niet meer op de buis verschijnen. Dat heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie in haar uitspraak van 12 januari jl geoordeeld.



In de betreffende commercial, die inmiddels niet meer wordt uitgezonden, zegt Daphne Deckers dat haar kinderen chupa chups mogen als ze willen snoepen. Gesuggereerd wordt dat de consumptie van chupa chups uit oogpunt van gezondheid min of meer verantwoord is. Daarmee wordt een verband gelegd tussen de consumptie van zoetwaren en gezondheid. Dat mag niet volgens het college van beroep.

De Consumentenbond is met dit deel van de uitspraak van het beroepscollege tevreden. Wel is de bond teleurgesteld dat het College vindt dat onvoldoende is komen vast te staan dat Daphne Deckers vertrouwen geniet bij bepaalde publieksgroepen terwijl zij als voorbeeldmoeder een ongezond product als gezond aanprijst.



In het kader van de campagne Bond kiest gezond zal de Consumentenbond reclames van ongezonde producten die als gezond worden aangeprezen blijven aanpakken. Ditzelfde geldt voor bekende Nederlanders die hun autoriteit misbruiken om ongezonde waar aan te prijzen.



Ook betreurt de bond de uitspraak van het beroepscollege dat een reclame-uiting sec uitdrukkingen mag bevatten als 0% vet om daarmee te laten voordoen alsof er sprake is van een gezond product.



