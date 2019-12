Advertentie van Nuon is ongehoord

Directies energiebedrijven moeten conclusies trekken

De Consumentenbond vindt de paginagrote advertentie van energiebedrijf Nuon in de Nederlandse dagbladen van zaterdag een gotspe. In de advertentie biedt de energieleverancier excuses aan voor de problemen in hun administratiesysteem. Consumenten krijgen te laat hun maandelijkse rekening of eindafrekening. De Consumentenbond vindt het ongehoord om zo’n peperdure advertentie te plaatsen. Het energiebedrijf had die kosten volgens de bond in het verbeteren van hun administratiesysteem moeten steken. Voor excuses op papier is het te laat.

Bij de Consumentenbond komen al maanden honderden klachten binnen over de slechte service van energiebedrijven. De bond heeft al diverse acties gestart waarbij klachten van consumenten door zijn bemiddeling zijn opgelost. Momenteel loopt nog de actie “Uw energieprobleem zal ons een zorg zijn” waarbij leden hun klacht kunnen indienen over hun energiebedrijf. Na tussenkomst van de bond nemen energiebedrijven consumenten pas serieus.



Energiebedrijven moeten hun service verbeteren en problemen direct aanpakken. De dienstverlening is al tijden niet optimaal en van de administraties maken ze een janboel. De bond vindt dat het roer om moet; directies van energiebedrijven moeten hun conclusies trekken. Deze situatie kan niet zonder consequenties blijven want de energieleveranciers komen zo niet meer geloofwaardig over bij hun klanten.